Pietro Lo Monaco ha parlato a Radio Marte, soffermandosi sulla lotta Scudetto che vede ora il Napoli decisamente favorito. Di seguito le sue parole riprese da TuttoNapoli: "L'ho detto in tempi non sospetti, la lotta scudetto si deciderà alla fine, ora è favorito il Napoli, per i punti di vantaggio e per un calendario più abbordabile di quello dell'Inter. I nerazzurri pagheranno lo sforzo notevole della gara con il Barça. Tutto questo fa pendere la bilancia a favore del Napoli, che deve avere massima attenzione, ma lo sanno tecnico e giocatori, non penso che a tre partite dalla fine gli azzurri si lasceranno sorprendere."