Finisce 1-1 lo spareggio per il quarto posto tra Lazio e Juventus. Bianconeri avanti con Kolo Muani, il pareggio in pieno recupero firmato da Vecino, che salva i biancocelesti e tiene invariate le rispettive posizioni in vista delle ultime due giornate di campionato. Sfida che ha vissuto sul filo dell'equilibrio nel corso del primo tempo. A inizio ripresa ci ha pensato Kolo Muani a portare in vantaggio la Vecchia Signora con un colpo di testa infallibile sul cross di McKennie. Kalulu si fa espellere per un fallo a palla lontana su Castellanos, nel finale pari biancoceleste con Vecino, bravo a ribadire in rete la respinta di Di Gregorio. Che, tra l'altro, era già stato decisivo su Dia (con l'aiuto del palo). Sesto pari filato in casa per la Lazio.