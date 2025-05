Nell'antipasto della finale di Coppa Italia, il Milan rimonta l'iniziale vantaggio di Orsolini e nel finale di partite segna tre gol al Bologna, in una sfida che ha messo in palio tre punti pesanti per la zona europea.

Protagonista della rimonta Gimenez, autore di una doppietta dopo il suo ingresso in campo nella ripresa. Di Pulisic l'altro gol rossonero. Ecco gli highlights della sfida.