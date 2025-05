Con la vittoria ottenuta ieri in casa del Le Havre per 3-1, l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi ha suggellato aritmeticamente la propria qualificazione alla prossima edizione della Champions League, torneo dove tornerà a misurarsi dopo due stagioni di assenza. Con la qualificazione dei Phocéens sono ora 13 le squadre certe di prendere parte alla competizione nella stagione 2025-2026: oltre a Inter e Napoli, anche Real Madrid, Bayern Monaco, Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Olympiacos, Slavia Praga e Monaco sono già certe di avere il pass in mano.

A queste si aggiungerà anche la vincente della finale di Europa League del prossimo 21 maggio a Bilbao tra Tottenham e Manchester United.