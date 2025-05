È ancora fortissimo l'eco della leggendaria semifinale Champions con il Barcellona, ma l'Inter deve risintonizzarsi sulle frequenze del campionato. Non sarà facile staccarsi dalla notte di San Siro e dal pensiero della finale di Monaco, ma i nerazzurri hanno l'obbligo di continuare a credere nello scudetto, considerando anche i risultati di ieri di Parma e Cagliari, le ultime due avversarie del Napoli...

QUI TORINO – I granata di Vanoli non hanno ormai più nulla da chiedere al campionato e le prestazioni tutt'altro che soddisfacenti con Napoli e Venezia sono lì a testimoniare stimoli ridotti all'osso. Ma le dichiarazioni della vigilia hanno provato a scuotere l'ambiente. Recuperato Ricci, che dovrebbe tornare in cabina di regia. Da valutare Pedersen, ok Linetty, out Karamoh. Ballottaggio Gineitis-Lazaro per completare il trio alle spalle di Adams.

QUI INTER – Inzaghi ha avvisato tutti: nessuno osi mollare il campionato. Ma le assenze di Pavard, Lautaro, Mkhitaryan e Frattesi pesano, così come la fatica accumulata per Acerbi, Dumfries, Thuram, Barella, Calhanoglu e Dimarco. E allora in campo dall'inizio andrà un undici più che sperimentale, con Zalewski testato mezzala a centrocampo assieme ad Asllani e al connazionale Zielinski. In porta Martinez, mentre in in difesa dovrebbe essere confermato Bastoni con Bisseck e De Vrij. In attacco, poi, certa una maglia per Correa. Per l'altro posto il duello riguarda Taremi (in vantaggio) e Arnautovic.

PROBABILI FORMAZIONI:

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci; Gineitis, Vlasic, Elmas; Adams.

Panchina: Paleari, Donnarumma, Masina, Pedersen, Dembelé, Sosa, Lazaro, Linetty, Tameze, Ilic, Sanabria.

Allenatore: Vanoli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Schuurs, Zapata, Savva, Karamoh, Ilkhan, Njie.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinksi, Carlos Augusto; Taremi, Correa.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Re Cecconi, Dumfries, Dimarco, Calhanoglu, Barella, Berenbruch, Topalovic, Thuram, Arnautovic, Spinaccè.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Lautaro, Mkhitaryan, Frattesi.

ARBITRO: La Penna.

Assistenti: Lo Cicero e Cecconi.

Quarto ufficiale: Bonacina.

Var: Marini (Abisso).

