Il 5 maggio evoca brutti ricordi, ma anche bellissimi ricordi per i tifosi dell'Inter. Il 5 maggio 2010 l'Inter riuscì a vincere la Coppa Italia, in finale contro la Roma all'Olimpico. Il primo trofeo dello storico Triplete.

Il 5 maggio 2002 invece l'Inter perse lo scudetto all'ultima giornata di campionato, cadendo 4-2 in casa della Lazio. A spuntarla fu la Juventus di Lippi. I protagonisti di quel giorno furono anche Conte e Inzaghi.

Il primo giocava nella Juventus e nello spogliatoio fu lui a condurre la festa bianconera. Il secondo invece siglò il gol del definitivo 4-2 della Lazio all'Olimpico contro l'Inter al minuto 73'.

A distanza di 23 anni i due si contendono lo scudetto. Conte sulla panchina del Napoli, Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Il primo è avanti di tre punti, il secondo insegue, ma sogna anche la seconda finale di Champions League in tre anni.

Chissà che un 5 maggio non possa esistere anche per il Napoli. Genoa, Parma e Cagliari. Sono queste le tre avversarie della squadra partenopea nelle ultime tre giornate di campionato. Il Napoli deve perderne una e l'Inter deve vincere contro Torino, Lazio e Como per sperare in uno storico spareggio scudetto.

Il 5 maggio 2025 però è anche la vigilia di Inter-Barcellona. Una delle partite più importanti della storia nerazzurra. Dopo il 3-3 dell'andata, San Siro dovrà trascinare la squadra nerazzurra ad un'altra storica finale di Champions League. Vincerla potrebbe rendere questa stagione immortale, nonostante uno scudetto ad oggi forse perso.



Siamo entrati nell'ultimo mese della nostra stragione. Comunque vada è stata emozionante. C'è chi predilige la bacheca, chi esalta anche il percorso. Per i giudizi finali c'è ancora tempo. Per ora non resta che sognare un altro 5 maggio e un altro 22 maggio. Il calcio non finisce mai di regalare sorprese.