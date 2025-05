Intervistato da DAZN dopo la conquista della Serie A con il suo Pisa, Filippo Inzaghi ha espresso parole di lodi nei confronti del fratello, fresco di conquista della finale di Champions League: "Simone si è giocato tutti e tergi obiettivi alla grande. Penso si meriti la finale di Champions per l’allenatore che è, ormai tra i più grandi di sempre, lo ha dimostrato. Portare per due volte in finale di Champions in tre anni è qualcosa di straordinario, ma a me non sorprende" ha detto con orgoglio.

L’anno prossimo ti toccherà sfidarlo…

"Eh beh, speriamo abbia pietà (ride, ndr)".

