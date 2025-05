Mehdi Taremi ha bisogno di un altro pieno di continuità e fiducia per confermare i segnali di rilancio arrivati in semifinale di Champions League contro il Barcellona. Anche il Corriere dello Sport conferma: Inzaghi sembra intenzionato a schierare l'iraniano dal 1' in attacco in coppia con Correa per la sfida contro il Torino.

Secondo il Corsport, l'ex Porto "proverà a sfruttare i 270 minuti rimanenti in Serie A per migliorare la sua condizione, ritrovando quel ritmo partita che non ha praticamente mai avuto anche a causa della pubalgia, guaio che non gli ha permesso di allenarsi con continuità negli ultimi mesi". Quella di oggi, alla 36ª giornata di Serie A, potrebbe essere la quinta partita da titolare in campionato: da qui in avanti "ritrovare il gol potrebbe servirgli come ulteriore pieno di coraggio e fiducia", sottolinea il quotidiano.