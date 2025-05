Missione Torino iniziata per l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo l'ultimo allenamento ha lasciato Appiano Gentile per recarsi nel capoluogo piemontese, dove domani si giocherà le sue residue speranze di Scudetto nel match contro i granata di Paolo Vanoli. Quattro gli assenti nella rosa di Inzaghi, come noto: non saranno infatti della partita Henrikh Mkhitaryan, Lautaro Martinez, Davide Frattesi e Benjamin Pavard.

Per ovviare a livello numerico alle assenze dei quattro giocatori, Inzaghi ha aggregato al gruppo altrettanti elementi della formazione Under 20 di Andrea Zanchetta: resta con la prima squadra Gabriele Re Cecconi, che era presente anche martedì scorso contro il Barcellona; con lui presenti anche i centrocampisti Thomas Berenbruch e Luka Topalovic e l'attaccante Matteo Spinaccè.

