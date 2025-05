Uno spettatore d'eccezione al Viola Park per la sfida tra Fiorentina e Roma, valida per l'ultima giornata della Poule Scudetto della Serie A femminile e che ha visto la vittoria delle giallorosse, che col terzo posto finale si prendono l'ultimo pass per la prossima Women's Champions League. Sulle tribune di Bagno a Ripoli presente anche Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter e cognato dell'allenatore viola Sebastian De La Fuente. Parecchi selfie per Pupi, molto apprezzato dalla tifoseria gigliata.