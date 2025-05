Il rotondo successo per 4-1 contro il Montpellier fa gioire ampiamente il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique, che dopo la partita esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria dei suoi uomini: "Sono molto soddisfatto. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo giocato con molti giovani e abbiamo disputato una partita seria. Questo è il modo migliore per prepararci alle prossime partite. Non è facile giocare all'aperto. Non è stato facile anche perché la squadra non giocava più per qualcosa di importante. Ma dovevamo rimanere concentrati, come sempre con la maglia del Paris Saint-Germain. Sono contento, dobbiamo riposare per qualche giorno prima di preparare l'ultima partita di campionato la prossima settimana".