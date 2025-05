Il turnover sarà ampio, ma oggi pomeriggio l'Inter farà tappa a Torino con l'obiettivo di prendersi i tre punti e di mettere pressione al Napoli, in campo questa sera contro il Genoa. "Dopo aver concesso un giorno di riposo alla sua truppa, all’indomani del 4-3 sul Barça, Inzaghi ha cominciato subito a martellare i suoi con questi concetti - racconta il Corriere dello Sport -. Lo scudetto è ancora cucito sul petto dei nerazzurri. E il tecnico piacentino non ha nessuna voglia di abdicare in anticipo: il Napoli dovrà sudarsi il tricolore fino in fondo".

Come noto, oggi non sono a disposizione Lautaro (potrebbe saltare anche la Lazio), Pavard, Mkhitaryan e Frattesi, alle prese con un risentimento alla parete addominale. L'assenza dei due centrocampisti starebbe spingendo Inzaghi a sistemare Zalewski da mezzala così come Zielinski con Asllani in regia mentre in difesa Bisseck e Bastoni saranno costretti agli straordinari, con Darmian e Carlos Augusto sugli esterni. Qualche incertezza in più tra i pali, dove Sommer si gioca una maglia con Martinez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!