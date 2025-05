Riavere Lautaro Martinez al 100% della forma fisica per la finale di Champions League del 31 maggio contro il PSG è uno dei grandi obiettivi di Inzaghi e dello staff medico dell'Inter, che per le prossime settimane ha in mente un piano ad hoc per il suo capitano, come spiega oggi La Gazzetta dello Sport. Il Toro ha forzato i tempi per l'elongazione al flessore sinistro subita a Barcellona, ma dovrà anche gestire una naturale stanchezza mentale verso l'appuntamento di Monaco che dista 20 giorni esatti. Insomma, c'è spazio e tempo per il recuperare nel migliore dei modi seguendo un preciso piano di recupero.

Quando ha deciso di mettersi a disposizione per l'epica notte di San Siro del 4-3 al Barça attraverso un lavoro mirato tra lettino e campo (che gli ha permesso di accorciare da 10 a 5 i giorni di recupero), Lautaro era conscio del fatto che molto probabilmente si sarebbe dovuto fermare di nuovo per un po'. E così sarà: il Toro non ci sarà oggi a Torino e, con altissima probabilità, neanche domenica prossima con la Lazio a San Siro. "La prossima settimana sarà ancora consacrata al recupero, con pazienza e lentezza impossibili prima del Barcellona, e poi il prevedibile ritorno in gruppo prima dell’ultima giornata - scrive la rosea -. Per il turno numero 38, quello che saluterà il campionato, i nerazzurri contano di testarlo a tutti gli effetti: l’idea è di convocarlo, farlo giocare, mettere fieno in cascina. Un’ultima prova generale per l’Inter da finale, poi sarà soltanto Psg".

