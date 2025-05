Un finale da protagonisti per tenersi l'Inter. È questo l'obiettivo di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, sbarcati in nerazzurro da free agent e deludenti per motivi differenti nella prima annata a Milano. L'ex Porto è stato limitato da una fastidiosa pubalgia e oggi partirà titolare a Torino dopo le ultime positive prestazioni nella semifinale di Champions contro il Barcellona: servono altri segnali da qui alla fine "altrimenti in estate - scrive Tuttosport -, con l’offerta giusta, le strade del “Principe di Persia” e del club di Viale della Liberazione potrebbero separarsi".

Discorso che vale anche per il polacco. I tanti problemi muscolari non gli hanno mai permesso di entrare in forma, ma oggi anche lui sarà titolare contro i granata. E Inzaghi si aspetta una risposta positiva.