Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a DAZN nel pre-partita di Torino: "Sappiamo quello che abbiamo fatto martedì, è stato bello ed emozionante. Oggi abbiamo qualche problematica con qualche giocatore che è rimasto ad Appiano, ma sono sicuro che faremo un'ottima gara contro una squadra molto organizzata che non perde da sette partite. Ho la fortuna di avere una società forte, giocatori forti. Siamo riusciti a fare questo percorso in questi quattro anni: il lavoro parte da lontano. Ora c'è il campionato, che non è più nelle nostre mani, ma proveremo a dare il massimo".

Inzaghi ha commentato anche le parole del fratello. Le parole di Pippo? "Bisogna fargli i complimenti, ha fatto qualcosa di straordinario. Non avevo nessun dubbio. Sono complimenti che ricevo molto volentieri, lo so che sono sentiti col cuore".