Yann Bisseck ha parlato anche a DAZN: "Siamo stati molto contenti dopo la partita contro il Barcellona, sappiamo che oggi dobbiamo vincere per continuare il cammino. Siamo pronti a vincere. Dove sono migliorato di più? Sono sulla strada giusta, in fase difensiva non è tutto perfetto, devo continuare a lavorare per migliorare ancora. Penso che un giorno raggiungerò un livello top".