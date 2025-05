"L'Inter dopo una partita storica contro il Barcellona dovrà fare qualche rotazione obbligata", ha detto l'ex centrocampista nerazzurro Benoit Cauet, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato della semifinale valsa alla squadra di Inzaghi la finale di Monaco e della sfida in programma per questo pomeriggio contro il Torino: "Andare a Torino non è mai facile ma i nerazzurri dovranno comunque provare a sfruttare un eventuale passo falso del Napoli" ha continuato in ottica scudetto.

Chi l'ha impressionata di più contro il Barcellona?

"Sono tanti...L'Inter è stata straordinaria e ogni giocatore ha risposto alla grande. È stata una sfida magica. Tra tutti voglio citare Lautaro, che ha dimostrato tantissimo: si era fatto male, non era al 100% e ha lottato per esserci. Io penso che lui sia l'emblema di questa squadra. Ma in generale sono stati tutti splendidi contro una squadra fortissima, che ha un giocatore fantastico come Lamime Yamal".

Thuram l'ha sorpresa?

"Lo conoscevo già perché lo seguivo molto quando giocava in Francia e in Germania. Sta crescendo tantissimo. è un giocatore maturo e penso che il padre lo stia aiutando tanto. Marcus è entrato in perfetta sintonia con Lautaro, si è messo a disposizione della squadra e ha assorbito completamente - seppur con qualità diverse - quello che era il ruolo di Lukaku. Lui e l'argentino si amalgamano alla perfezione, secondo me è la coppia d'attacco più forte del mondo: per ricerca del gioco, per sviluppo dell'azione, per come giocano insieme e per come fanno giocare il resto dei compagni. Sono perfetti".

