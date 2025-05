Grandissima vittoria in trasferta con la quale l'Inter Women chiude il campionato 2024/25. Successo per 1-0 in casa delle campionesse d'Italia della Juventus sottoscritto da Bugeja che vale l'ultima grande gioia stagionale, commentato dal tecnico Gianpiero Piovani ai canali ufficiali del club:"Una stagione fantastica da parte delle ragazze", ha esordito a Inter.it prima di commentare il risultato ottenuto in casa delle bianconere.

"È stata una vittoria arrivata su un campo importante - ha continuato -, contro una grande squadra che ha meritato di vincere il campionato. Noi però abbiamo dimostrato di aver meritato il secondo posto e la qualificazione in Champions. Questa vittoria ci gratifica e sappiamo che questa è una base importante per crescere e costruire come vogliamo noi il nostro futuro, il prossimo anno ripartiremo con tanta ambizione. L’obiettivo è quello di fare sempre meglio".