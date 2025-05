Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex difensore dell'Inter Cristian Chivu, ora allenatore del Parma, dopo il ko contro l'Empoli ha dedicato un pensiero anche all'Inter, fresca di conquista della finale di Champions League:

"Non sono sorpreso - ha esordito il tecnico romeno -, sappiamo la forza dell’Inter e quello che rappresenta. Tutti noi, mi ci metto in mezzo anche io come mezzo italiano, dobbiamo fare loro i complimenti e mandargli un grosso bocca al lupo. Bisogna dimenticare la squadra per cui si tifa, auguriamo una buona fortuna in finale. Hanno meritato di essere lì in finale e si merita il nostro sostegno", ha conclusol