Prevista una grande affluenza di pubblico questo pomeriggio all'Olimpico Grande Torino, dove i granata sfideranno l'Inter. Per il match di oggi sono rimasti invenduti pochi biglietti e, stando a quanto riferisce Tuttosport, non è da escludere che possa essere battuto il record stagionale, ovvero il derby di gennaio con la Juve (27.014). A seguire le partite contro Milan (26.868) e Verona (25.497).