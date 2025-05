Nelle scorse ore sono atterrati a Napoli gli agenti di Jonathan David, attaccante nel corteggiato anche dall'Inter e che al termine della stagione sarà svincolato dal Lille. Lo racconta oggi La Gazzetta dello Sport, spiegando comunque che proprio le commissioni da riconoscere all'entourage e il premio alla firma rappresentano i maggiori ostacoli per arrivare al canadese.

"Le pressioni non mancano, le pretendenti neppure e in quest’asta vince, chiaramente, di osa di più - scrive la rosea -. Il “negoziato” è avviato, lo dicono i fatti, e Giovanni Manna, il diesse che se ne è stato per un bel po’ defilato, ha comunque invitato i procuratori di David ad un confronto con De Laurentiis, per capire se esistano chance per arricchire l’attacco del Napoli di un ragazzo che ha il gol nelle vene". David sarebbe ora la prima scelta del Napoli: alle sue spalle Lucca, Bonny e Højlund.