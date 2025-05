Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato della Roma di Ranieri, tornando anche sulla vittoria ottenuta anche in casa dell'Inter: "La Roma mi ha impressionato nelle ultime settimane, soprattutto nel successo di San Siro contro l’Inter. La squadra di Ranieri è ordinata e umile, con le idee chiare. Mi aspetto una partita dura per l’Atalanta, ma Gasperini ha l’occasione per chiudere i conti per il terzo posto".

Cosa la colpisce della lunga rimonta della Roma in campionato?

"Ranieri ha fatto un capolavoro trasmettendo la voglia di inseguire un sogno e la convinzione di poterlo realizzare. E poi Soulé è sbocciato: adesso gioca nella Roma come nel Frosinone. E fa la differenza. Ranieri ha svolto un lavoro straordinario come sistema di gioco e voglia di vincere. E a Roma non è facile, lo dico per esperienza. Senza contare l’infortunio di Dybala, il miglior giocatore".