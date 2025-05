"Thuram e Dumfries hanno fatto l'impossibile per mettersi a disposizione a Barcellona e lo stesso farà Lautaro (per la partita di martedì, ndr). Stabiliremo di giorno in giorno la situazione, ma proverà a rendersi disponibile". Così Massimiliano Farris, nel pre partita di Inter-Hellas Verona, ha parlato della grande volontà e del grande spirito di sacrificio di Marcus Thuram e Denzel Dumfries nella preparazione della gara d'andata della semifinale di Champions League hanno tentato l'all-in pur di recuperare e aiutare la squadra a tentare un'impresa che in quel di Montijuic si è effettivamente sfiorata. Non che il 3-3 ottenuto non sia meritevole di applausi, anzi... Ma tenendo conto che la squadra di Inzaghi è riuscita a insaccare un gol in più rispetto all'avversario, seppur annullato per fuorigioco (millimetrico peraltro), quel leggerissimo gusto di vittoria fugacemente assaporato ha reso poco poco più amaro un pareggio in casa di un immenso Barcellona che lo scorso mercoledì, insieme all'Inter, ha realizzato uno spot per il calcio da far inumidire gli occhi.

Tre gol per parte, soddisfazione e qualche rammarico condiviso dalle due squadre che si ritroveranno l'una di fronte all'altra già martedì prossimo, quando sarà l'Inter a ospitare il Barça e in un San Siro caldissimo. E proprio in vista di martedì arrivano news importanti anche dal secondo anello verde, dove durante Inter-Hellas giocata qualche ora fa, gli ultras della Beneamata, tornati da qualche giorno a identificarsi nei vari 'old school' gruppi della Nord indipendenti e sciolti dal vincolo della sigla unica e collettiva, hanno comunicato di spezzare lo sciopero fatto partire ormai settimane fa contro il caro prezzi dei biglietti in vista di martedì. Niente (ormai canonico) silenzio per i primi venti minuti: contro i catalani, San Siro dovrà essere una bolgia dal primo minuto. Anche gli ultras, sulla falsa riga di Dumfries e Thuram, daranno tutto, facendo possibile e impossibile, mettendo da parte orgoglio e battaglie, accantonando l'ascia di guerra per amore di una causa troppo più grande persino dell'orgoglio.

In campo e sugli spalti... uniti, fieri, mai domi.