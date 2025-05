Importante successo del Como, che ha ribaltato il Cagliari vincendo ancora al Sinigaglia. La formazione di Cesc Fabregas era andata in svantaggio per il gol di Adopo, ma ha saputo ribaltarla con Strefezza, Caqueret e Cutrone. Sesta vittoria di fila per i ragazzi di Fabregas, autori di un finale di campionato davvero al top della forma. A fondo pagina gli higlights.