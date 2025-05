Il direttore dell'area tecnica del Torino Davide Vagnati ha parlato a DAZN nel pre-partita: "La vittoria di oggi potrebbe essere un bel regalo per i ragazzi che si meritano di finire bene. Le ultime partite sono belle perché devono fungere da segnale in vista del futuro. Un'idea ce la siamo fatta dopo tutto il campionato. Finire in una posizione o in un'altra fa la differenza, vogliamo cercare di non peggiorare rispetto al passato. L'Inter ha dimostrato anche negli ultimi giorni il suo valore, vogliamo dare tutto. Step successivo? Noi siamo professionisti, dobbiamo avere la pressione e lo stress che la gente ci trasferisce. Dobbiamo cercare sempre di dare il massimo per avere l'ambizione di fare il meglio possibile. Bisogna aumentare la voglia di vincere".