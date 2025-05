La ThuLa si separa e dovrebbe riabbracciarsi a Como nell'ultima giornata di campionato, con vista ovviamente su Monaco di Baviera e sulla finale di Champions Legue. Diverse le condizioni dei due attaccanti: Lautaro Martinez, che ha forzato per esserci contro il Barcellona provocando il riacutizzarsi dell'elongazione, "sarà posto dentro a una teca di vetro per un’altra settimana almeno" per gestire al meglio il recupero dopo i postumi del vecchio infortunio, mentre Marcus Thuram oggi partirà dalla panchina nella trasferta di Torino.

Anche il francese ha dovuto gestire gli strascichi della Champions: il problema agli adduttori della coscia sinistra l'ha tenuto fuori fino alla doppia semifinale col Barcellona (in mezzo il turno di riposo con il Verona). "Stavolta non ci sono motivi muscolari per risparmiarlo del tutto, semmai sono i minuti accumulati sulle gambe a pesare: 3.207". Eccetto il portiere, infatti, Tikus è il quinto più impiegato tra i giocatori di movimento dietro a Bastoni, Lautaro, Barella e Mkhitartyan. Anche lui andrà gestito fino all'appuntamento in Germania.