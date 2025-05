Con ancora negli occhi l’impresa di martedì col Barcellona l’Inter scende in campo fra qualche minuto in casa del Torino, banco sul quale giocarsi le ultime chips per l’inseguimento dello Scudetto. Arrivato in postazione Sky Sport per la presentazione del match contro i granata, il tecnico Simone Inzaghi presenta quelle che sono le scelte tecniche, per alcuni versi anche sorprendenti, della gara di stasera:

Cominciamo dall’euforia della Champions, quanto ha dormito la notte?

“Siamo tutti molto soddisfatti per aver regalato alla nostra gente un’emozione del genere. Ora abbiamo un ultimo passo da fare, il più importante. Ma partite come quella di martedì sono bellissime da far vedere alla nostra gente”.

Quanto è viva la speranza di tenere vivo il discorso Scudetto?

“Non è nelle nostre mani, ma faremo di tutto. Abbiamo lasciato giocatori che hanno avuto problemi abbastanza importanti, altri che sono qui non possono giocare per intero ma faremo una grande partita”.

Cosa farà Zalewski?

“Si alzerà, andrà vicino alle punte. È un giocatore di grande qualità e farà una grande partita”.

Sarà 3-4-3?

“Può essere. Potrà fare la mezzala quando abbasseremo il play. Abbiamo i nostri principi ma sappiamo di non avere altri giocatori che potessero partire dall’inizio in quella zona di campo”.

