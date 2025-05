Il percorso in Champions League arricchisce le casse dell'Inter. Finora, di soli introiti tra partecipazione e risultati ottenuti in campo, il club nerazzurro ha incassato ben 133 milioni dalla Uefa. Considerando altri 60 milioni derivanti dal botteghino, ecco che il totale arriva a sfiorare quota 200: numeri clamorosi.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si tratta di dati senza precedenti: una montagna di soldi come mai prima per un club italiano. Due anni fa, quando l'Inter arrivò a Istanbul, i profitti toccarono i 101 milioni. Altro dato portato alla luce dalla rosea: il fatturato record del club nerazzurro è quello del bilancio al 30 giugno 2024, pari a 473 milioni di euro. Significa che questo cammino in Champions ha prodotto oltre il 40% dei ricavi totale del club della scorsa stagione. In aggiunta, in caso di successo a Monaco, entrerebbero in cassa altri 10,5 milioni (6,5 per il trofeo e 4 automatici per la sola partecipazione alla prossima Supercoppa europea). Una valanga di euro.

E allora sono lontani i tempi dei mercati a zero o con la necessità di sacrificare qualche big. Dopo Sucic, il prossimo affare da chiudere è Luis Henrique per una cifra tra i 25 e i 30 milioni - spiega la Gazzetta -. Le cessioni ci saranno solo se saranno considerate opportunità a cifre super. Anzi: prevedibile l'arrivo di un attaccante "titolare" da aggiungere alla Thu-La e non in sostituzione di uno dei due.