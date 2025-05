Quella di ieri contro la Juventus è stata l'ultima partita in Italia per Sofie Junge Pedersen, difensore dell'Inter Women, che al termine del match dell'Allianz Stadium ha espresso così la sua emozione ai microfoni dei canali ufficiali della Divisione Calcio Femminile della FIGC: "È molto emozionante per me, perché questa è la mia ultima partita in Italia. Dopo sei anni e mezzo è ora di andare via, questa serata è stata speciale perché queste sono state le mie due squadre in Italia. Voglio ringraziare tutti i tifosi e tutta l'Italia per questi sei anni e mezzo".