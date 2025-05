Sebastien Frey mette in ordine e ricordi e racconta a La Gazzetta dello Sport la sua lunga carriera in Italia vissuta con le maglie di Parma, Verona, Inter, Fiorentina e Genoa. L'ex portiere svela dei retroscena personali anche legati alla sua avventura in nerazzurro, anche se si parte dal suo legame con il buddismo: "Quasi vent’anni fa, dopo l’infortunio peggiore mai avuto: 10 gennaio 2006, Juve-Fiorentina 4-1, un’entrata assurda di Zalayeta. Non si è mai scusato. E due anni dopo s’è infortunato anche lui. Karma. Il buddismo insegna anche questo".

Fu Baggio a indirizzarla alla preghiera.

"Ero in ritiro a Folgaria e lo chiamai. Avevamo giocato insieme all’Inter nel 1998-99. Lui era già Roby, io un diciottenne dai capelli biondo platino che anni prima aveva detto no alla Juve. Gli chiesi come avesse fatto a uscire dall’incubo infortuni e mi parlò del buddismo. Una svolta. A casa ho creato uno spazio spirituale, un mini tempio tutto mio dove mi rifugio quando le cose vanno male".

Nel 2019 rischiò addirittura di morire, invece.

"Una malattia autoimmune. Tosse, raffreddore, febbre e la paralisi alle gambe. Scrissi un testamento in caso di morte. Per un mese non sono riuscito a camminare, poi il corpo ha creato degli anticorpi. È stato il periodo peggiore della mia vita. Chiuso in un ospedale in terapia intensiva, in un letto minuscolo. La famiglia e la fede mi hanno aiutato, come il destino: nel 2016 ho scampato l’attentato sulla Promenade des Anglais a Nizza per un ritardo del volo…".

Oggi com’è la sua vita?

"Mi godo la famiglia, i figli, la mia accademia di portieri in collaborazione con l’Inter. Stare in mezzo ai bambini mi fa stare bene. Sto cercando di spiegare a mio figlio cos’è stato il calcio in cui ho giocato io. E gli racconto di Ronaldo il Fenomeno".

E cosa gli dice?

"Che è stato unico. È cresciuto con Messi e Cristiano, ma Ronnie è stato il Michael Jordan del calcio".

Cosa rappresenta l’Inter per lei?

"Il primo amore. Mi voleva il Marsiglia, ma dopo aver visto un Inter-Strasburgo di Coppa Uefa con Moratti scelsi San Siro".

Si presentò con la chioma platinata.

"Lanciai una moda. Un parrucchiere dell’epoca, Rolando Elisei, creò gli stili per me: meches bionde, argentate, capello lungo. “Hai rovinato mio figlio”, mi hanno detto negli anni tante mamme. I bambini volevano avere i capelli di Frey. Poi lo sponsor creò delle scarpe argentate in tinta coi capelli. E a Firenze nacque il famoso coro".

Cos’ha rappresentato la Fiorentina?

"La consacrazione. Lì sono stato uno dei portieri più forti del mondo. I fiorentini hanno capito subito che fossi un leader di personalità. Non eravamo la squadra più forte, ma il gruppo migliore sì. Ogni settimana andavamo a cena insieme, facevamo gruppo, stavamo bene. Se chiudo gli occhi ricordo gli amici, Toni, Mutu e gli altri, non una parata. Tutte cose che nel calcio di oggi sono quasi scomparse. Colpa di quei maledetti telefonini: i giocatori pensano solo a messaggiare".

Quante offerte ha rifiutato in quel periodo?

"Mi volevano Milan, Bayern, Barcellona e Juve, l’anno in cui Buffon fu vicino al City. Ma non sarei mai andato: non potevo macchiare una storia d’amore passando dalla Viola a Torino. I tifosi mi avrebbero odiato. Sarei rimasto a vita, ma un dirigente scelse di farmi la guerra e andai a Genova".

E di Adriano cosa ci dice?

"Un gigante d’argilla buono. La morte del padre ha azzerato il suo l’equilibrio. Ogni volta che mi chiedono di lui dico “che peccato”. Lui, Mutu e Ronaldo sono stati i più forti con cui ho giocato".

