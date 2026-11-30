Feyenoord 0-3, Como 2-0, Stoccarda 2-0, Genoa 4-0: 4 vittorie su 5, senza subire gol, per un'Inter che sembra aver ritrovato continuità, solidità e soprattutto quella capacità di imporre il proprio gioco che nelle settimane precedenti era venuta meno. Peccato per quei 20 minuti finali di Bergamo, certo, ma la squadra di Chivu ha sistemato quello che doveva sistemare. I risultati stanno arrivando e, insieme a loro, anche i clean sheet.

I numeri, del resto, raccontano una stagione tutt'altro che negativa: 32 punti conquistati su 39 disponibili sono un bottino importante, anzi, straordinario. La Lazio sta facendo qualcosa di incredibile, così come la Roma, e questo contribuisce inevitabilmente a condizionare il giudizio generale sul cammino nerazzurro. Essere a soli tre punti dalla vetta, in un campionato nel quale le rivali stanno viaggiando a ritmi altissimi, dà la sensazione che ogni passo falso possa diventare determinante.

Anche in Europa il percorso resta aperto e ambizioso, con l'Inter ancora in corsa per conquistare un posto nella top 8 della Champions League. Insomma, non siamo certamente davanti a una squadra in crisi o a una stagione compromessa. Ci sono stati inizi di campionato decisamente peggiori.

Eppure, il vero esame che attende questa Inter è un altro: imparare a contendersi lo scudetto punto a punto, testa a testa, fino all'ultima giornata. Perché quest'anno il livello della competizione è particolarmente alto e, in attesa di conoscere la classifica definitiva al termine del girone d'andata, sarà fondamentale capire quanto i nerazzurri riusciranno a reggere il confronto con le dirette concorrenti.

C'è un precedente che non può essere ignorato. Nelle ultime due occasioni in cui l'Inter si è ritrovata a giocarsi il titolo fino all'ultimo, ha sempre fallito l'appuntamento decisivo: prima contro il Milan di Pioli, poi contro il Napoli di Conte. Due campionati diversi, ma un denominatore comune: la difficoltà nel gestire la pressione quando ogni partita diventa una finale.

È proprio questo l'aspetto sul quale la squadra deve crescere. L'Inter ha dimostrato di avere qualità, esperienza e una rosa attrezzata per competere ai massimi livelli. Ma quando la pressione aumenta, questa squadra ha spesso mostrato una fragilità che non può più permettersi.

Probabilmente è l'ultimo vero salto di qualità che manca. Non si tratta soltanto di vincere contro le squadre sulla carta inferiori o di ritrovare continuità nei risultati. Si tratta di dimostrare di saper vincere anche quando il margine di errore è praticamente azzerato, quando le rivali non mollano e quando il peso della classifica comincia a farsi sentire.

Perché l'Inter deve tornare a essere una squadra che non teme la volata scudetto, ma che sa affrontarla. Le vittorie stanno arrivando, la solidità sembra ritrovata. Adesso serve dimostrare di avere anche la testa per arrivare fino in fondo.