Contro lo Stoccarda è arrivato un clean sheet che, considerando le quattro reti incassate a Bergamo, fa sicuramente respirare l'apparato difensivo dell'Inter. Ma si tratta di un clean sheet veritiero? I tedeschi hanno provato a più riprese a rendersi pericolosissimi in area di rigore, mancando più volte il giusto appuntamento per segnare. Qualche piccolo segnale di sbandamento difensivo in casa Inter c'è stato, ma i nerazzurri hanno saputo superare le difficoltà mantenendo la porta inviolata. Si tratta di un risultato che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni. Ma qual è il problema della retroguardia interista? I posizionamenti sono sicuramente un fattore su cui Chivu deve lavorare e il tecnico lo sa benissimo.

Gli errori

Anzitutto quando la difesa è schierata, ma non solo: basta una linea di pressione errata per mandare fuori fase un intero reparto e questo non deve succedere. Anche contro lo Stoccarda sono arrivati almeno due sbilanciamenti offensivi evidenti, che hanno permesso ai tedeschi di ripartire: mi viene in mente un quattro contro tre sul 2-0 non sfruttato clamorosamente nel secondo tempo da Leveling, che ha sbagliato la scelta decisionale che avrebbe potuto far malissimo all'Inter.

I miglioramenti

Dunque non è tutto oro quel che luccica, registrando una fase difensiva che si impegna ma talvolta non riesce ad agganciare le singole situazioni. Nel primo tempo della sfida di Champions ricordo almeno un cambio di campo dello Stoccarda che ha trovato la possibilità di giocare senza pressione. Ecco, in quella fase di gioco i posizionamenti sono fondamentali. Bisseck parla molto spesso di "concentrazione", ma non è l'unico fattore a mancare nel l'atteggiamento e nella predisposizione difensiva. La percezione del pericolo si attiva con la costruzione di una struttura ben precisa. Insomma i miglioramenti devono ancora affinarsi ed è per questo motivo che sarà importante adoperarsi in tal senso. Se nella prima frazione l'Inter ha saputo tenere tutto sommato bene le distanze, qualche piccola crepa nei reparti è arrivata nella ripresa, dopo il 2-0 che aveva comunque dato più tranquillità ai nerazzurri.

E allora tutti i tifosi si interrogano su questo clean sheet. Che è casuale o frutto di un lavoro importante? È molto presto per capirlo e già in questo mese conclusivo di anno capiremo sicuramente qualcosa in più. Anche perché non tutti i gol possono essere imputati solo ed esclusivamente alla difesa. Tutti i reparti sono interconnessi e le corsie di guida sul campo sono intrecciate. E ogni reparto deve fare il suo lavoro anche in fase difensiva.