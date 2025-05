Cristiano Biraghi è rimasto spiazzato dalla prima domanda che gli è stata rivolta in conferenza stampa a margine di Torino-Inter 0-2. L'ex nerazzurro, a cui è stato chiesto se i granata abbiano imparato una lezione da questa serata, ha ribattuto così: "Posso fare una domanda io? Se hanno 40 punti in più in campionato... Loro hanno due squadre di titolari che giocherebbero in tutte le squadre in Italia e forse in Europa. Sono forti, lavorano da tanto con lo stesso mister e aggiungono innesti che entrano subito in un gruppo rodato. Mi è capitato di battere Inter o Milan; se succede, è perché fai la partita perfetta e loro hanno defezioni. Sono tra le più forti in Europa e nel mondo, sono solidi in difesa e quando hanno occasioni le sfruttano. Potevamo avere più ritmo perché avevano speso molto con il Barcellona, ma hanno fatto il 2-0 e ribaltarla è quasi impossibile".