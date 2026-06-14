Oltre a Lionel Messi e Lautaro Martinez, per Javier Zanetti sarà Nico Paz la stella dell'Argentina in questi Mondiali. Lo ha affermato a margine del Corazon Classic di ieri a Madrid, quando il vicepresidente dell'Inter è tornato ad elogiare il ragazzo di proprietà del Real Madrid protagonista di due annate strepitose a Como: "È giovane, ma credo che questa Coppa del Mondo sia una grande opportunità per lui di dimostrare tutto il suo potenziale", ha affermato. L'ex terzino ha inoltre sottolineato la preparazione delle squadre sudamericane: "Purtroppo il Paraguay ha perso, ma credo che Brasile, Colombia, Argentina ed Ecuador si siano preparati molto bene per questa Coppa del Mondo e saranno in grado di competere ad armi pari", ha affermato.

Il caldo? Un fattore fino al fischio d'inizio

Riguardo alle alte temperature e alle condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare alcune partite, Zanetti ha affermato che una volta iniziata la competizione, i giocatori pensano solo a giocare. "Farà molto caldo, ma i giocatori vogliono giocare. Dopo, nessuno se ne ricorderà più; tutti penseranno a vincere, a qualificarsi e a raggiungere le fasi finali",