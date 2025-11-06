Si aprono ufficialmente oggi le votazioni per Best FIFA Football Awards 2025. Nella lunga lista di candidati ai premi nelle varie categorie compare anche il nome di Yann Sommer, in lizza per il premio 'Miglior Portiere FIFA Maschile' insieme ad altri sette colleghi che giocano tra i pali.
IL COMUNICATO:
Dopo un altro memorabile anno di azioni sui campi di gioco in tutto il mondo, la FIFA invita la comunità calcistica mondiale a contribuire a decidere quale dei protagonisti di questo splendido gioco dovrebbe essere candidato per i Best FIFA Football Awards™ 2025.
Il momento clou dell'anno è stato il successo della nuova Coppa del Mondo per Club FIFA™ a giugno e luglio, quando 32 dei principali club del pianeta si sono riuniti negli Stati Uniti per la prima volta nella storia del calcio, con 2,5 milioni di spettatori presenti di persona e miliardi di altri spettatori in tutto il mondo.
Giocatori e allenatori hanno portato lo sport numero uno al mondo a nuovi livelli, incantando miliardi di fan in tutto il mondo in queste competizioni spettacolari. La decima edizione dei Best FIFA Football Awards premierà solo i migliori giocatori e gruppi di giocatori del mondo.
Una giuria di esperti di calcio femminile, in rappresentanza di vari stakeholder della FIFA e di altri attori del calcio, ha stilato una rosa di 11 calciatrici per il premio "Miglior Calciatrice FIFA", cinque allenatrici per il premio "Miglior Allenatrice FIFA" e cinque portieri per il premio "Miglior Portiere FIFA". Una giuria di specialisti di calcio maschile ha stilato una rosa di candidati maschili per il premio "Miglior Calciatrice FIFA", il premio "Miglior Allenatrice FIFA" e il premio "Miglior Portiere FIFA".
Oltre all'assegnazione dei premi sopra menzionati, saranno nominati i migliori 11 calciatori femminili FIFA e i migliori 11 calciatori maschili FIFA, e il premio FIFA Fan Award sarà conferito a un individuo o a un gruppo di individui che si sono distinti per dimostrare il loro amore e la loro passione per il gioco.
Gli allenatori e i capitani di tutte le 211 nazionali femminili delle Federazioni affiliate alla FIFA saranno ora invitati a selezionare tre candidate eccezionali per ciascuno dei tre premi femminili. Inoltre, gli allenatori e i capitani di tutte le 211 nazionali maschili delle Federazioni affiliate alla FIFA avranno l'opportunità di scegliere i loro tre candidati preferiti per il trio di premi maschili. Anche i rappresentanti dei media (i vari giornalisti che coprono le partite femminili e maschili) e i tifosi registrati su FIFA.com potranno votare per ciascuno dei premi.
I quattro gruppi di elettori hanno lo stesso peso elettorale, indipendentemente dal numero effettivo di elettori in ciascun gruppo (vale a dire che i voti degli allenatori, dei capitani, dei giornalisti specializzati e dei tifosi costituiranno ciascuno il 25% del sondaggio, indipendentemente dal numero di elettori in ciascun gruppo).
Come nelle edizioni precedenti, per i The Best FIFA Football Awards 2025 verrà utilizzata un'applicazione di voto dedicata. La votazione della rosa dei candidati è iniziata il 6 novembre 2025 e si concluderà alle 23:59 CET del 28 novembre 2025.
Candidati al completo
Le candidate al premio come miglior giocatrice FIFA
Sandy Baltimore, Francia e Chelsea
Nathalie Bjorn, Svezia e Chelsea
Aitana Bonmati, Spagna e Barcellona
Lucy Bronze, Inghilterra e Chelsea
Mariona Caldentey, Spagna e Arsenal
Corrente di Temwa Chawinga, Malawi e Kansas City
Diani Kadidiatou, Francia e Olympique Lyonnais
Melchie Dumornay, Haiti e Olympique Lyonnais
Patri Guijarro, Spagna e Barcellona
Lindsey Heaps, Stati Uniti e Olympique Lyonnais
Lauren James, Inghilterra e Chelsea
Chloe Kelly, Inghilterra e Manchester City/Arsenal
Ewa Pajor, Polonia e Barcellona
Claudia Pina, Spagna e Barcellona
Alexia Putellas, Spagna e Barcellona
Alessia Russo, Inghilterra e Arsenal
Leah Williamson, Inghilterra e Arsenal
I candidati al premio Miglior Giocatore FIFA
Ousmane Dembélé, Francia e Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi, Marocco e Paris Saint-Germain
Harry Kane, Inghilterra e FC Bayern Monaco
Kylian Mbappé, Francia e Real Madrid
Nuno Mendes, Portogallo e Paris Saint-Germain
Cole Palmer, Inghilterra e Chelsea
Pedri, Spagna e Barcellona
Raphinha, Brasile e Barcellona
Mohamed Salah, Egitto e Liverpool
Vitinha, Portogallo e Paris Saint-Germain
Lamine Yamal, Spagna e Barcellona
Le candidate al premio di miglior allenatrice femminile FIFA
Sonia Bompastor, Chelsea
Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais
Seb Hines, Orlando Pride
Renée Slegers, Arsenal
Sarina Wiegman, Inghilterra
I candidati al premio Miglior Allenatore FIFA Maschile
Javier Aguirre, Messico
Mikel Arteta, Arsenal
Luis Enrique, Paris Saint-Germain
Hansi Flick, Barcellona
Enzo Maresca, Chelsea
Roberto Martinez, Portogallo
Arne Slot, Liverpool
Le candidate al premio FIFA come Miglior Portiere Donna
Ann-Katrin Berger, Germania e Gotham FC
Cata Coll, Spagna e Barcellona
Christiane Endler, Cile e Olympique Lyonnais
Hannah Hampton, Inghilterra e Chelsea
Anna Moorhouse, Inghilterra e Orlando Pride
Chiamaka Nnadozie, Nigeria e Paris FC/Brighton & Hove Albion
Phallon Tullis-Joyce, Stati Uniti e Manchester United
I candidati al premio Miglior Portiere FIFA Maschile
Alisson Becker, Brasile e Liverpool
Thibaut Courtois, Belgio e Real Madrid
Gianluigi Donnarumma, Italia e Paris Saint-Germain/Manchester City
Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa
Manuel Neuer, Germania e FC Bayern Monaco
David Raya, Spagna e Arsenal
Yann Sommer, Svizzera e Internazionale Milano
Wojciech Szczęsny, Polonia e Barcellona
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
