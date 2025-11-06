Intervenuto in conferenza stampa dopo la pubblicazione della lista dei convocati, il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato così del problema infortuni nel calcio europeo e non solo: "Servirebbe davvero lanciare ancora di più l’allarme? Il problema è già stato evidenziato, sia dai giocatori che dai commissari tecnici e dagli allenatori. Il calendario è quello che è. È evidente che l’accumulo di partite, unito agli spostamenti più o meno lunghi non aiuti. La fatica è sempre esistita, ma oggi ci sono moltissime partite con periodi di recupero molto più brevi e fasi di preparazione praticamente inesistenti.

I giocatori sono dipendenti dei club, e gli unici che possono avere un certo peso sono proprio loro. Ma è come per voi (giornalisti, ndr), non sono sicuro che abbiate voglia di andare contro i vostri datori di lavoro… Il 90% dei giocatori gioca meno, ma quel 10% che rappresenta l’élite e che è anche impegnato con le Nazionali gioca molto di più, e questo è un problema.

C’è una fatica fisica, ma anche una fatica psicologica, molto più importante e difficile da valutare. Ci sono più partite, più competizioni… piace davvero a tutti? Il dibattito è aperto, ma il dato di fatto è che i calendari sono ormai sovraccarichi”, ha concluso.