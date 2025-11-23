"Troppo difficile pronosticare l'andamento di un derby, va contro ogni regola e lo conferma il fatto che nonostante l'Inter sia stata in finale di Champions e abbia sfiorato lo scudetto, lo scorso anno non abbia mai vinto contro il Milan, rimasto fuori dall'Europa". Parola di Walter Zenga che in occasione della stracittadina milanese, appuntamento che l'ex portiere conosce bene, è stato intervistato da Libero.
Da ex portiere, chi sceglierebbe tra Maignan e Sommer?
"Entrambi fortissimi. Il nerazzurro ha avuto maggiore continuità, mentre il rossonero ha toccato picchi più alti. Il problema sarà sostituirli".
Si fanno i nomi di Caprile e Suzuki, lei ha qualche consiglio?
"Voto Caprile, è pronto per una big. In generale prediligo la scuola italiana, adoro i Donnarumma, Vicario, Carnesecchi e Meret".
Chivu è uno che ha lavorato tanto con i giovani, l'ha stupita?
"Ha un percorso preciso: Ajax, Roma con Capello allenatore, protagonista nell'Inter del Triplete. Gavetta da tecnico nelle giovanili, salva il Parma e arriva all'Inter. Chivu è un uomo di grande intelligenza che sa come si parla in uno spogliatoio. Davano l'Inter per morta, è ancora lì!.
Allegri sposa una filosofia diversa?
"Entrambi sanno leggere tra le pieghe delle rose a loro disposizione. Ho giocato con Max al Padova, è uno che capisce ogni situazione e mette ordine».
Se le chiedo cos'è l'Inter per lei?
"La mia vita, la mia seconda famiglia. Il posto in cui ho trascorso tutta la mia gioventù a partire dai miei 10 anni. Per l'Inter ho fatto il raccatta-palle, smistato la posta e portato i caffè. Mi sono ritrovato riserva di Bordon prima e titolare poi. L'ho tifata in Curva. Sì, posso dire che l'Inter è la mia vita e che mi sarebbe piaciuto tornare a casa".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 14:32 Colpo salvezza del Parma a Verona: decide una doppietta di Pellegrino. Giovane, croce e delizia
- 14:30 Spinaccé-gol e l'Inter U23 vince a Trento! Al Briamasco finisce 0-1 per i nerazzurri
- 14:15 Riaggressione e dominio: l'Inter non si snatura mai. E sui passaggi effettuati c'è una statistica interessante
- 14:00 SM - Formazione anti-Milan ancora da rifinire: ancora due dubbi per Chivu. Certezze ThuLa e Carlos
- 13:45 Inter-Torino, Up&Down - Mancuso tutto pepe, a Pinotti manca solo la gioia del gol. Che impatto Carrara
- 13:31 Serena: "Derby con equilibrio, l’Inter ha ritrovato compattezza. Godiamoci San Siro". Poi loda Pio Esposito
- 13:17 Albertosi e il Derby di Milano: "Vincerlo ti dà una carica incredibile, perderlo ti cambia l'umore. Vedi tutto nero"
- 13:03 Giaccherini mette in guardia l'Inter: "Con Pulisic e Leao, il Milan svuota l'area per Rabiot"
- 12:49 Zenga: "L'Inter è la mia vita. Chivu e Allegri sanno leggere tra le pieghe delle rose. Post Sommer? Voto Capirle"
- 12:34 CdS - "Zappi chiese le dimissioni": ci sono le prove. Altre nubi nere sull'AIA
- 12:30 Inter-Torino 3-1, finale: la corsa dei ragazzi di Carbone continua, nerazzurri d'autorità sui granata
- 12:20 Lavelli: "Ecco il giocatore che sono. Preparo le sfide con l'obiettivo di vincerle. Qui grazie a papà e nonno"
- 12:05 Corsera - Bonny ed Esposito le armi in più dell'Inter. Torna Acerbi, Zielinski in vantaggio su Sucic
- 11:56 Inter Women chiamata alla reazione con la Lazio. Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Piovani
- 11:50 Obi, 11 anni fa il gol al Milan: "Un'emozione immensa. Chivu è stato all'Inter, conosce l'importanza del derby"
- 11:35 La Repubblica - Chivu sfida Allegri: l'esordiente contro il veterano. Carlos Augusto si prende la fascia destra
- 11:20 TS - Modric porta il Pallone d'Oro al derby: da Ronaldo il Fenomeno a Baggio e Kakà, tutti i precedenti
- 11:05 Mazzola incorona Lautaro: "Rappresenta l'interismo, merita di entrare nella storia. Chivu? Ero sicuro che..."
- 10:51 TS - Vanoni e l'amicizia inaspettata con Bonny. Oggi l'Inter ha previsto un momento di ricordo per la cantante
- 10:37 Badelj: "Sucic? Paragone con Brozovic difficile, ma può diventare tra i top d'Europa. Mai stato vicino all'Inter"
- 10:23 CdS - Inzaghi e non solo, Marotta e le idee nelle difficoltà: aveva scelto Fabregas, poi ha saputo puntare su Chivu
- 10:20 Barella: "Prenderei tante cose da molti compagni. Chivu ci ha capiti, di lui mi sono piaciuti subito empatia e umanità"
- 10:09 GdS - Inter-Milan, partita planetaria: 18 nazioni coinvolte e 18 giocatori già qualificati al prossimo Mondiale
- 09:55 Oggi l'Under 23 di scena a Trento: come vederla gratis in streaming
- 09:40 Savicevic: "Sarà un bel derby, parla la classifica. Curioso di vedere Modric e Sucic"
- 09:25 CdS - Inter, tre ballottaggi per la sfida contro il Milan. Dumfries e Darmian saltano anche l'Atletico Madrid?
- 09:11 Qui Milan - Bartesaghi in vantaggio su Estupinan, in attacco Pulisic e Leao. Allegri a San Siro con due assenti
- 08:57 Materazzi: "Chivu sereno anche da calciatore, quello nervoso ai derby ero io. Bisseck centrale del futuro. Akanji? Sono d'accordo con Capello"
- 08:43 GdS - Le casse dell'Inter sorridono: derby da 8 milioni, sarà record di incasso per la Serie A. Tanti ex in tribuna
- 08:29 GdS - Inter-Milan, due dubbi per Chivu: testa a testa tra Zielinski e Sucic, Acerbi e Bisseck per una maglia in difesa
- 08:15 Preview Inter-Milan - Chivu ritrova la Thu-La. Acerbi dal 1'?
- 00:00 Com'è strano darsi appuntamento al derby di Milano
- 23:45 Tracollo Liverpool, Slot: "Quanto è brutto, ko difficile da misurare"
- 23:30 Napoli, Conte punge: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace, continuiamo a lavorare"
- 23:15 Calaiò: "Momento delicato a Napoli, Conte dovrà fare un gran lavoro mentale e tattico"
- 23:00 Liverpool irriconoscibile, Van Dijk ci mette la faccia: "Momento molto difficile, bisogna prendersi le responsabilità"
- 22:47 Conte è tornato e anche il Napoli, 3-1 all'Atalanta e balzo al primo posto
- 22:45 Inter e Milan, stop ai biglietti gratis per i politici. Il consigliere Giungi: "Scelta comprensibile, nessuna istanza"
- 22:30 Trento, Tabbiani: "Inter U23 squadra forte, il nostro obiettivo nel breve termine è superarli"
- 22:16 La Premier League cambia regole finanziarie: nuove restrizioni sui parametri introdotti, ma niente Salary cap
- 22:01 Giana Erminio, Berretta: "Inter U23 punta a vincere, le seconde squadre aiutano tanto i giovani"
- 21:47 I cross possono essere un'arma del derby. Dimarco re in A: tre interisti nella top ten. E Modric...
- 21:32 De Chirico: "Derby, a Milano rivalità sana a differenza di altre stracittadine. Sulle coreografie dico che..."
- 21:18 M. Orlando inquadra il derby: "Il Milan sa affrontare le big con la testa giusta. E con Rabiot..."
- 21:03 Lautaro, nel derby può arrivare la 350esima presenza con la maglia dell'Inter
- 20:50 Napoli, Manna: "Troppa enfasi su Conte, tante cose sono state strumentalizzate"
- 20:36 Sky - Inter-Milan, doppio ballottaggio per Chivu: le ultime. Allegri con la coppia Leao-Pulisic. Le probabili formazioni
- 20:21 Jovetic a FcIN: "Nel derby mi aspetto tanti gol. L'Inter ha 4 attaccanti top, il mio preferito è Thuram"
- 20:07 La Juve non decolla, Kostic non basta: Spalletti fermato dalla Fiorentina e da un golazo di Mandragora
- 19:53 Sommer: "Per il derby non servono motivazioni, l'Inter è pronta. Come difenderemo? Non posso dirlo. Su Maignan e gli scontri diretti..."
- 19:39 Guehi via dal Crystal Palace? L'Inter segue con interesse e Glasner ammette: "Fino al 10 gennaio non pensa alla cessione"
- 19:25 "Onore e passione": il tributo dei tifosi dell'Al-Hilal a Simone Inzaghi diventa virale sui social
- 19:10 Bruno Conti: "Scudetto, non escludo sorprese oltre a Inter e Napoli. Mi divertono Como e Bologna"
- 18:57 Bologna primo in classifica, Dominguez: "Cosa significa? Che siamo una squadra fortissima"
- 18:43 Liverpool, un tonfo dietro l'altro: momentaccio per i Reds, che crollano contro il Nottingham (0-3 ad Anfield)
- 18:27 Adeyemi illude, il Borussia Dortmund fermato dallo scatenato Undav. Con lo Stoccarda partita folle: finisce 3-3
- 18:13 Bologna, Italiano: "Scudetto? Ora non si possono fare calcoli, ci godiamo il momento"
- 17:59 Cottarelli: "Ho ancora speranze per il progetto Interspac, per la spending review non lo so"
- 17:45 Lo chef interista Oldani: "Il mio derby preferito? Quello del gol di Icardi al 92'. Barella è un vero gourmet"
- 17:30 Hamann netto su Adeyemi: "Ha un grande potenziale, ma ora ha 23 anni: a un certo punto deve crescere"
- 17:16 Dimarco vs Saelemaekers, duello tutto offensivo. E il belga ha una statistica importante
- 17:02 Quanto corre il Bologna: tris esterno, Udinese ko e vetta condivisa. Pari con sei gol tra Cagliari e Genoa
- 16:48 Gasperini: "In carriera ho allenato giocatori come Milito, ma con l'Atalanta abbiamo fatto 98 gol senza attaccanti"
- 16:33 Verona, Zanetti: "Giovane sottotono per via delle voci di mercato? Problema che io non vedo"
- 16:19 Accordo Inter-Red Bull, il CRO Ricci: "Nuova energia per raggiungere nuovi traguardi"
- 16:04 L'Inter mette le ali: accordo triennale, i nerazzurri unico club di Serie A affiancato da Red Bull
- 15:50 Pinamonti e l'amico Icardi: "Mi aiutava in tutto, una volta mi fece anche la spesa. Un ragazzo straordinario"
- 15:36 La storia nerazzurra nei derby: Zanetti il più presente, Meazza il più prolifico. Capitan Lautaro insegue il doppio record
- 15:22 F. Galli: "Il Milan arriva bene al derby ma con l'Inter sarà dura. Ai nerazzurri ruberei Darmian per un motivo"
- 15:08 Salerno, partiti i lavori per il nuovo Arechi. E De Luca pizzica: "Altri progettano, noi siamo davanti a tutti"