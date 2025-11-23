"L'esperienza aiuta a giocare con più tranquillità e consapevolezza ma l'adrenalina rimane sempre", ammette Nicolò Barella, giocatore scelto per rispondere a qualche curiosità prima di Inter-Milan: 23 novembre, derby di Milano, parola (e a palla) al 23 nerazzurro che al Match Day Programme di oggi racconta: "Quando entri a San Siro e già dal riscaldamento senti i decibel che si alzano, quella è una cosa che fa venire sempre la pelle d'oca".

In cosa ti senti più cresciuto come giocatore oggi?

"Sono sempre stato molto determinato. Rispetto a qualche anno fa oggi, ho acquisito consapevolezza e vivo il calcio con lo stesso entusiasmo ma con più serenità. Orgoglioso del percorso che ho fatto".

Se potessi prendere in prestito una qualità da un tuo compagno cosa prenderesti e a chi?

"Prenderei tante cose da molti compagni. Da Acerbi la mentalità, la voglia di non mollare mai, di essere sul pezzo. Da Thuram il sorriso, la sua voglia di vivere e trasmettere allegria, da Calha il tiro...e potrei andare avanti...".

Quali sono le caratteristiche che ti hanno impressionato di Chivu?

"Mi è piaciuta da subito la sua umanità nel capire inizialmente il nostro momento e la sua forza e la voglia di farci pensare al futuro, questo mi ha stupito. La sua qualità più grande credo sia l'empatia che ha con i giocatori, è una persona a cui portare molto rispetto ma con cui ci si può sempre confrontare".