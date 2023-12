Manca praticamente pochissimo all'arrivo di Tajon Buchanan a Milano, dove l'esterno del Brugge si aggregherà alla rosa di di Simone Inzaghi. Il canadese "non è ancora un nuovo giocatore dell’Inter, ma presto lo diventerà" si legge su Calcio e Finanza che parla di accordo raggiunto tra l'Inter e il classe '99 che verrà acquistato dal club di Viale della Liberazione a titolo definitivo per 8 milioni di euro da versare alla società belga per il cartellino, "più eventuali bonus per avvicinarsi alla richiesta di 10 milioni. La partita, oltre che sulla cifra finale, si gioca sulle modalità di pagamento - si legge -, con il club di Steven Zhang che punta a ottenere di versare in più rate i milioni necessari".

L'eventuale arrivo dell'esterno del Brugge avrà sui conti dell’Inter un impatto che CF sintetizza così: "Buchanan dovrebbe firmare un accordo della durata di cinque anni (saranno in realtà quattro e mezzo, considerando l’arrivo a gennaio). Se così fosse, la quota ammortamento per la stagione 2023/24 sarà pari a 890mila euro circa (1,78 milioni per il 2024/25, considerando la stagione intera)", cifre alle quali va aggiunto l'ingaggio. Secondo quanto trapelato finora, il calciatore dovrebbe guadagnare circa 1,5 milioni di euro netti a stagione, ovvero 2,78 milioni di euro lordi, "se a partire da gennaio dovessero essere effettivamente rimossi gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Per metà stagione, la cifra sarebbe pari dunque a 1,39 milioni di euro, per un impatto complessivo da 2,28 milioni di euro per la seconda parte della stagione 2023/24".

Se si dovessero applicarsi i benefici del Decreto Crescita, lo stipendio invece peserebbe "per poco più di 980mila euro nei prossimi sei mesi, per un impatto complessivo dell’operazione pari a 1,87 milioni di euro nel 2023/24".

