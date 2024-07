In attesa dell'ufficialità del club nerazzurro, Josep Martinez è già un nuovo giocatore dell'Inter. Il nuovo contratto siglato con i Campioni d'Italia è stato depositato difatti in Lega Serie A, ultima fase di una trattativa che ha visto il portiere spagnolo passare dal Genoa all'Inter per un accordo totale di 15,5 milioni di euro. Alla cifra base di 13,5 milioni si sono aggiunti 2 ulteriori milioni di bonus non troppo difficili da raggiungere. Al termine dell'operazione e a qualche ora dal deposito in Lega del contratto, Calcio e Finanza analizza l'impatto che l'acquisto del giocatore avrà a bilancio.

Tenendo conto della cifra base di cui sopra, ovvero 13,5 milioni di euro di parte fissa, e in attesa delle ufficiali cifre di bilancio, considerando che l'ex portiere del Grifone dovrebbe avere firmato un quinquennale, "la quota ammortamento per il 2024/25 sarà pari a 2,7 milioni di euro (dato che crescerebbe al maturare degli eventuali bonus)". Ai 2,7 mln di ammortamento vanno aggiunti 1,5 milioni di euro netti a stagione (2,78 lordi) di stipendio, per un costo toale per la stagione 2024/25 pari a 5,48 milioni di euro.

