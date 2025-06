Al termine di Monterrey-Inter ai microfoni di DAZN si presenta anche Carlos Augusto, autore dell'assist per il pareggio di Lautaro Martinez: "Le squadre sudamericane sono difficili da affrontare, lottano su ogni pallone. Abbiamo iniziato male poi abbiamo trovato le misure. Dovevamo approfittare delle occasioni e vincere, ma ora avremo altre due gare. Poi vedremo più avanti".

Lautaro ha parlato di un campo che non vi aiutava nel giro palla, hai avuto la stessa sensazione?

"Sì, un campo diverso, poi faceva troppo caldo. Ma non voglio cercare scuse, valeva per entrambe le squadre. Chiaro che su un campo così il calcio è meno bello per tutti. Ma noi dobbiamo fare meglio".

Come ti sei trovato con un assetto tattico diverso?

"Mi sono trovato bene, il nuovo staff ha portato nuove cose da imparare. Mi sono allenato tre giorni ma si sta bene col gruppo e con lo staff. Serve tempo ma conosciamo la nostra forza e dobbiamo continuare su questo percorso".