Guglielmo Vicario spera di tornare in campo già entro aprile dopo l'intervento chirurgico per un'ernia a cui verrà sottoposto la prossima settimana. Come conferma il Tottenham, l'operazione, di lieve entità, "è stata programmata in modo da avere il minor impatto possibile sulla nostra stagione". Il portiere, obiettivo di mercato dell'Inter, inizierà subito la riabilitazione con lo staff medico degli Spurs.

Sezione: Focus / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 16:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.