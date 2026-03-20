Guglielmo Vicario spera di tornare in campo già entro aprile dopo l'intervento chirurgico per un'ernia a cui verrà sottoposto la prossima settimana. Come conferma il Tottenham, l'operazione, di lieve entità, "è stata programmata in modo da avere il minor impatto possibile sulla nostra stagione". Il portiere, obiettivo di mercato dell'Inter, inizierà subito la riabilitazione con lo staff medico degli Spurs.
We can confirm that Guglielmo Vicario will undergo surgery next week on a hernia.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 20, 2026
The minor procedure for the Italy international goalkeeper has been timed to have as minimal impact on our season as possible.
Guglielmo will commence his rehabilitation with our medical staff… pic.twitter.com/7hYaJyTQrK
Sezione: Focus / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 16:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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