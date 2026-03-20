La vittoria di ieri all'Olimpico del Bologna sulla Roma negli ottavi di finale di Europa League porta la firma, tra gli altri, di Santiago Castro: l'attaccante argentino, autore di un gol e di un assist all'Olimpico, conferma le sue doti di attaccante che piacciono, e molto, a Igli Tare, direttore sportivo del Milan, che lo ha inserito nella lista dei potenziali attaccanti del futuro insieme a Mateo Retegui, Robert Lewandowski e Moise Kean. Anche il prezzo di 35-40 milioni di euro, secondo Sport Mediaset, sarebbe ampiamente alla portata del club.

All'orizzonte non c'è nessun derby con l'Inter che pure lo aveva cercato a lungo nelle scorse settimane: i nerazzurri, al momento, stanno guardando altrove. Chi potrebbe farsi sotto è la Juventus, specialmente se non dovesse rinnovare Dusan Vlahovic o con l'addio di uno tra Lois Openda e Jonathan David. Attenzione infine alla Premier League.