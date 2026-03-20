Ospite dell'ultima puntata di 'Sky Calcio Unplugged', Fabio Gallo, allenatore del L.R. Vicenza fresco di promozione in Serie B, parla, anche in qualità di prodotto del vivaio dell'Inter, di Pio Esposito: "Non so se abbia qualcosa di Bobo Vieri o di Filippo Inzaghi, quello cui lui si avvicina di più è il primo. Però penso che in questo momento Esposito sia l'attaccante più attaccante che c'è in Italia. E secondo me deve essere titolare per la prossima partita della Nazionale".