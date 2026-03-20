Secondo quanto riportato da Sportitalia, potrebbe riaprirsi il discorso tra Chelsea e Inter avviato la scorsa estate per Andrey Santos e risultato allora impraticabile per questioni economiche e tecniche. Il centrocampista brasiliano resta infatti molto apprezzato dalla dirigenza e, un anno dopo, potrebbero esserci condizioni più favorevoli.

Non ci sono invece possibilità che con i club della Premier vengano avviati discorsi riguardanti Pio Esposito, per il quale non esistono aperture. Discorso diverso per Bastoni: l'intenzione è proseguire a Milano, a meno che non ci sia un'opportunità concreta con il Barcellona, ad oggi l'unica destinazione che può far vacillare il centrale.