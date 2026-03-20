Non ci sarà, almeno non per adesso, la riforma per gli arbitri inizialmente auspicata dalla Figc. Al massimo, secondo La Repubblica, si potrebbe lavorare a un'ipotesi di una doppia Can, come un tempo, per Serie A e Serie B con stipendi professionistici per la classe élite ma senza gonfiare i costi.

Nel frattempo Open Var rischia la cancellazione: da un lato gli arbitri si sentono offesi dai vertici che ammettono gli errori in tv, dall'altro le tv chiedono l'obbligo di diffondere tutti i dialoghi con la sala Var per non essere accusati di aver occultato qualcosa. Rischiano di sparire anche l'annuncio pubblico dell'arbitro (announcement) e la ref cam

Gli arbitri sono anche vicini a una possibile campagna elettorale: a meno di un'assoluzione di Zappi, nella prossima stagione l'Aia cambierà vertice. A giugno scade anche il contratto di Rocchi come designatore e lui per primo non sembra voler restare. Alla Figc piace Rosetti, oggi designatore Uefa, ma riportarlo in Italia sembra un'operazione molto difficile. 

Sezione: Rassegna / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 10:20
Autore: FcInterNews Redazione
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