Paolo Scaroni, presidente del Milan. durante il suo intervento per 'Motore Italia', il roadshow di Milano Finanza, ha parlato così del progetto del nuovo San Siro che il club rossonero sta portando avanti con l'Inter: "Il Milan porta allo stadio oltre 72mila persone a partita, di cui il 20-25 % dall'estero, è la media più alta in Italia e tra le più alte in Europa. Un movimento che genera valore per tutta l'economia della città - le sue parole -. Il progetto del nuovo stadio è molto importante per città e territorio. È un investimento di circa 1,5 miliardi di euro. Può generare oltre 4,5 miliardi di euro di impatto in costruzione e oltre 3 miliardi di euro all'anno a regime. Il nuovo stadio di San Siro potrà generare un effetto volano per l'intero sistema sportivo italiano".