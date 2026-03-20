Al Napoli basta una rete, in avvio di gara, di Scott McTominay per portare a casa i tre punti all'Unipol Domus Arena contro un Cagliari spuntato. Continua il momento no dei sardi, che escono nuovamente sconfitti e devono prestare attenzione alle squadre presenti nella zona bollente della classifica. Ha provato a incidere nella ripresa la squadra di Pisacane, ma festeggia la truppa di Conte che gestisce il vantaggio (4a vittoria di fila) e sale temporaneamente al secondo posto della classifica.