Il Mondiale per Club 2025 chiude con numeri superiori alle attese per la FIFA. Secondo i dati del bilancio pubblicati dalla Federcalcio internazionale infatti, il torneo, disputato per la prima volta nel format allargato la scorsa estate negli USA, ha generato ricavi complessivi per 2,126 miliardi di dollari (circa 1,96 miliardi di euro), superando il budget iniziale di 126 milioni (+6%), con un contributo determinante arrivato dai diritti televisivi grazie all'opera di DAZN, che ha versato 1 miliardo di dollari per i diritti globali, trasmettendo gratuitamente tutte le 63 partite e contribuendo a un’audience stimata in 2,7 miliardi di spettatori complessivi.

Nel dettaglio dei premi individuali, la FIFA ha comunicato soltanto le cifre incassate dai finalisti: il Chelsea vincitore ha ricevuto 115 milioni di dollari (circa 106 milioni di euro), mentre il PSG si è fermato a 107 milioni (circa 98 milioni di euro). Per gli altri club, le cifre note dai bilanci delle società sono quelli incassate da Inter e Juventus: 31,4 milioni di euro per i nerazzurri e 27 milioni per i bianconeri.