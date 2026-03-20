Il viaggio di Ausilio e Baccin in Inghilterra è servito per tenere aperti i contatti con dirigenti e procuratori in tribuna anche in vista del mercato in uscita. Arsenal e Newcastle sono alla porta per Pio Esposito, ma è proprio il nome che l'Inter ritiene incedibile.

Sono invece da sondare possibili interessi per diversi giocatori che, davanti alla giusta offerta, potrebbero anche partire. Tuttosport fa i nomi di Bastoni, Bisseck, Dumfries, Luis Henrique, Frattesi e Thuram. Tra questi, in particolare l'olandese ha estimatori in Premier League e una clausola rescissoria da 25 milioni.